بوتر يوافق شفهيا على تدريب تشيلسي

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية يوم الخميس أن غراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وافق شفهيا على تولي تدريب تشيلسي اللندني، خلفا للألماني المقال توماس توخيل.



وأقال تشيلسي توخيل يوم الأربعاء بعد يوم من هزيمته المفاجئة خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



واحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه حاليا يحتل المركز السادس بعد أن جمع 10 نقاط من أول ست جولات عقب هزيمته أمام ليدز يونايتد وساوثامبتون.



وتولى توخيل تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أول موسم له على رأس الجهاز الفني وبعد ذلك فاز الفريق تحت قيادته بلقب كأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية الموسم الماضي.



وتوقعت وسائل إعلام بريطانية أن يتولى بوتر تدريب تشيلسي قبل مباراته المحلية المقبلة في ملعب فولهام السبت القادم.



ويحتل برايتون المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا بعد أن حقق أربعة انتصارات إلى جانب تعادل وحيد وهزيمة واحدة.



وتولى بوتر (47 عاما) تدريب برايتون في مايو 2019 وقاد الفريق لاحتلال المراكز 15 و16 والتاسع في المواسم الثلاثة الأخيرة.



وسبق لبوتر تدريب سوانزي سيتي في دوري القسم الثاني قبل الانضمام إلى برايتون.

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