فيريرا ودياز في النهائيات.. البرتغالي الأوفر حظًا

يمتاز جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك بسجل أنجح من نظيره الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، حينما يتعلق الأمر بالمباريات النهائية مع فريقيهما الحاليين، إذ فاز البرتغالي بنهائيين من أصل ثلاثة، بينما حقق دياز لقبًا وحيدًا وخسر اثنين.

ويستعد المدربان لخوض النهائي الرابع لكليهما مع الهلال والزمالك حينما يواجه بطل الدوري المصري منافسه بطل الدوري السعودي في مباراة كأس سوبر لوسيل على ملعب نهائي كأس العالم مساء يوم الجمعة.

مادة اعلانية

وخاض فيريرا البالغ من العمر 76 عامًا 3 نهائيات سابقة على رأس القيادة الفنية للفريق القاهري، انتصر في اثنين وخسر واحد.

وقاد البرتغالي الزمالك للفوز على الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما باسم مرسي بنهائي كأس مصر 2015 على ملعب بتروسبورت، لكن بعد أقل من شهر خسر كأس السوبر على يد الغريم التقليدي بثلاثة أهداف لهدفين في العاصمة الإماراتية أبوظبي وعلى عشب ملعب هزاع بن زايد.

وتسببت تلك الخسارة في توتر علاقته برئيس الزمالك، ليرحل عقبها بما يقارب الشهر، ثم عاد في الولاية الثانية مارس الماضي، ليفوز بالنهائي الثاني له مع الفريق الأبيض على حساب الأهلي بنهائي النسخة الماضية من كأس مصر 2-1 على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن يحقق لقب الدوري الـ14 في تاريخ الزمالك والثاني له مع النادي الكائن بحي ميت عقبة.

وبدأ الأرجنتيني دياز سجل نهائياته مع أزرق الرياض بالانتصار على أهلي جدة في كأس الملك مايو 2017 بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي نوفمبر من العام ذاته، وصل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا لكنه خسر اللقب لمصلحة أوراوا بعد التعادل في الرياض بهدف لمثله، والخسارة على ملعب "سايتاما" بهدف دون رد.

وصدم الفيحاء كتيبة المدرب الأرجنتيني في مايو الماضي، بعد التفوق بركلات الترجيح 4-2 والظفر بكأس الملك أمام الهلال في جدة عقب نهاية الوقت الأصلي بتعادل جاء عن طريق هدفي سالم الدوسري ورامون لوبيز.