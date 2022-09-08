"فيفا": سوق الانتقالات الأخير هو "الأغلى" في التاريخ

كشف تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس أن الصفقات التي أبرمتها فرق كرة القدم للرجال خلال فترة الانتقالات الصيفية بلغت خمسة مليارات دولار وهي القيمة الأعلى على مر العصور.
ويتضمن التقرير تحليلا لانتقال اللاعبين على المستوى الدولي في الفترة بين مطلع يونيو والأول من سبتمبر.
ومن أبرز النقاط التي خلص إليها التقرير أن 9717 صفقة تمت خلال فترة الانتقالات، بزيادة بلغت 16.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو رقم قياسي.
فيما تخطت قيمة تلك الانتقالات ما أنفقته الأندية في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 29.7 في المئة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ليفربول دفع 100 مليون يورو (99.98 مليون دولار) لضم داروين نونيز قادما من بنفيكا، بينما تعاقد ريال مدريد مع أوريلين تشواميني لاعب موناكو مقابل نفس القيمة.
وسجلت فرق السيدات أيضا رقما قياسيا إذ أتمت 684 صفقة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 14.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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