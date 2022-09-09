أنس جابر تتحدى: سأفوز بلقب "أميركا المفتوحة"

تأهلت التونسية، أنس جابر، عن جدارة إلى المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على حساب الفرنسية كارولين غارسيا، في ثاني نهائي تواليا في الغراند سلام بعد ويمبلدون، وهذه المرة أكدت بخبرتها أنها "هنا من أجل الظفر باللقب".

وقالت جابر عقب اللقاء: لقد لعبت جيدًا حقًا. قررت اتباع نصائح مدربي لأول مرة بنسبة 100٪ (تضحك). لكنها كانت جيدة. إنه سعيد. لم يجد أي شيء ليقوله أكثر عن هذه المباراة. كنت أعرف أنها كانت مليئة بالثقة ولذلك كان علي أن أفرض أسلوب لعبي منذ البداية. وقد نجحت بشكل جيد جدا، حتى النهاية.

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وتابعت: من الناحية التكتيكية، أخبرني أن ألعب كثيرًا على ضرباتها الخلفية لأنها تهيمن جدًا بضرباتها الأمامية. كان علي التركيز على اللعب في أحد جانبيها. كما أخبرني الكثير من الأشياء حول إرسالها. علمت أنها ستهاجم في كل مرة. لذا، نعم، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد جدا من الناحية التكتيكية.

وواصلت: أشعر أن الأمر أكثر واقعية بالنسبة لي. في ويمبلدون، كنت في حلم، لم أصدق ذلك. حتى بعد المباراة النهائية، عدت إلى ممارسة أعمالي، دون أن أدرك أن ما فعلته كان بالفعل إنجازا غير عادي. ولكن هذه المرة أعتقد أنني اعتدت على ذلك قليلاً، أنا سعيدة بتأكيد نتائجي في ويمبلدون.

وأتمّت: لم يفاجأ الناس حقًا برؤيتي في النهائي مرة أخرى. ربما الآن أعرف ماذا يتعين علي فعله في النهائي. سيكون الأمر صعبًا جدا، لكن علي أن أبذل قصارى جهدي. لقد تعلمت دون أدنى شك من جميع المباريات النهائية التي لعبتها وخاصة الأخيرة في ويمبلدون. سأبذل كل ما في وسعي. وأنا هنا من أجل الظفر باللقب.

وأصبحت أنس أول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي ويمبلدون في يوليو، عندما خسرت أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، آنذاك، أصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى وأول إفريقية في حقبة الاحتراف.

وتحقق جابر الإنجاز تلو الآخر، إذ باتت أوّل لاعبة عربية تبلغ ربع النهائي في بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوّجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربياً بين العشرة الاوائل في التصنيف العالمي وصولاً إلى الوصافة وأوّل متوّجة بلقب إحدى دورات الألف في مدريد.