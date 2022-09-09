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الاتفاق يهزم الباطن ويحقق فوزه الأول بالدوري

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الاتفاق الباطن
رفع الاتفاق رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع

الاتفاق يهزم الباطن ويحقق فوزه الأول بالدوري

الدمام - د ب أ

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حقق الاتفاق فوزه الأول في الموسم الحالي من دوري "روشن" وتغلب على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف دون رد يوم الجمعة في المرحلة الثالثة.

وتقدم البرازيلي فيكتور دوس سانتوس بهدف للاتفاق في الدقيقة 66، ثم أضاف المالي يوسف نياكاتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 88 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله تركي محمد الظفيري بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع.

ورفع الاتفاق رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع وظل الباطن في المركز الأخير بدون رصيد.

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