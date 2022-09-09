الإصابة تحرم بايرن من نجمه أمام برشلونة

يغيب الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بسبب الإصابة عن مواجهة بايرن ميونخ، الساعي للعودة لطريق الانتصارات حينما يواجه شتوتغارت يوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ في مؤتمر صحافي: كينغسلي تعرض لإصابة خلال التدريبات ويخضع للفحص الآن، إنها إصابة عضلية ونأمل في أن لا تكون خطيرة.

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ومن المتوقع غياب كومان عن الفريق حتى فيما بعد نهاية فترة روزنامة المباريات الدولية الشهر الجاري، أي أنه لن يلعب خلال المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

كان بايرن ميونخ قد فاز على إنتر ميلان الإيطالي 2 - صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكنه سيستضيف شتوتغارت بعدما تعادل 1 -1 في آخر مباراتين ببطولة الدوري، لكن ذلك لا يثير قلق ناغلسمان.

وقال ناغلسمان: لقد سجلنا العديد من الأهداف في المباريات القليلة الأولى، وكان لدينا فرص كثيرة أمام يونيون برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد مرور خمس مراحل من المسابقة.