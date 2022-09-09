النصر يصطدم بضمك في لقاء تصحيح المسار

يريد النصر التعافي سريعا وعدم الابتعاد عن ركب المقدمة عندما يستضيف ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن" السعودي على ملعب "مرسول بارك".



وعاد عبد الفتاح عسيري إلى تدريبات النصر بعد غيابه عن مواجهة التعاون، وسيكون جاهزا لمواجهة فريق مدينة خميس مشيط.

وانتصر النصر بهدف دون رد على ضيفه الوحدة بالجولة الأولى ثم خسر بالنتيجة ذاتها خارج قواعده من التعاون، أما ضمك فحصد العلامة الكاملة خلال الأسبوعين الماضيين بالفوز على الفيحاء ثم الخليج.

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وصبّت نتائج الموسم الماضي بين الفريقين لصالح أصفر الرياض، إذ انتصر ذهابًا بأربعة أهداف لهدف على ملعبه، وكرر انتصاره مجددًا بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

التعاون والفيحاء





ويأمل المدرب البرازيلي شاموسكا في الحفاظ على بداية فريقه التعاون المثالية عندما يواجه الفيحاء الذي خسر أول مباراتين.



وتغلب التعاون على الفتح في افتتاح الموسم قبل أن يفوز على النصر في الجولة الماضية بصعوبة، ليكون المدرب البرازيلي انتصر على النصر مع ثلاثة أندية مختلفة بعد الفيصلي والشباب.

أما الفيحاء فخسر من ضمك في افتتاح الموسم بهدف دون رد ثم من حامل اللقب الهلال بهدفي ماريغا وإيغالو.