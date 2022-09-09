بيانيتش وألكاسير يسجلان في فوز الشارقة على بني ياس

سجل ميراليم بيانيتش هدفه الأول بقميص الشارقة من ركلة جزاء خلال الفوز 3-صفر على بني ياس بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة، وجاءت كل الأهداف في الشوط الأول.



وانضم لاعب الوسط البوسني إلى الشارقة يوم الأربعاء بعد إنهاء تعاقده مع برشلونة، وترك بصمة سريعة بتسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 39.



ونفذ بيانيتش ركلة ركنية جاء منها الهدف الأول للمهاجم الإسباني باكو ألكاسير، ليحرز هدفه الثاني على التوالي مع فريقه الجديد، بعد ربع ساعة من البداية.



وحصل ألكاسير، لاعب برشلونة وبروسيا دورتموند السابق، على ركلة الجزاء التي سجل منها بيانيتش.



وأضاف لوانزينيو الهدف الثالث بتسديدة منخفضة متقنة قبل نهاية الشوط الأول.



وحقق الشارقة فوزه الثاني في مباراتين وتساوى في الصدارة مع الجزيرة الذي هزم خورفكان 4-2 في وقت سابق اليوم.



واستعاد شباب الأهلي توازنه سريعا بالفوز 2-1 على دبا الفجيرة ليعوض خسارته من الشارقة في الجولة الافتتاحية. وضع ألكسندر تشيكيتش دبا الفجيرة في المقدمة من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول، وتعادل البرازيلي يوري بتسديدة صاروخية في الدقيقة 66.



وحسم المالي تشيكينا دومبيا الفوز لشباب الأهلي بتسديدة منخفضة قبل خمس دقائق من النهاية.





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