تحوّل جذري إيجابي في الشؤون المالية لبرشلونة

أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، أن بيع أصول برشلونة خلال الصيف الحالي سمح للنادي الكتالوني برفع سقف رواتبه من 144.3 مليون يورو (144.8 مليون دولار) في مارس إلى 656.4 مليوناً بحلول سبتمبر الحالي.

وأعلنت الرابطة عن حدود الرواتب المتاحة للأندية بعد انتهاء فترة سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشفت الأرقام عن التحول الجذري في الشؤون المالية لبرشلونة والانقسام الهائل بين أغنى الأندية والبقية.

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أنفق برشلونة حوالي 153 مليون يورو على رسوم الانتقال وحدها، عقب التعاقد مع كوكبة من النجوم على غرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) والبرازيلي رافينيا (ليدز يونايتد الانجليزي) والفرنسي جول كوندي (إشبيلية)، والدنماركي أندرياس كريستنسن (بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني) والعاجي فرانك كيسي (نابولي الإيطالي) بانتقالين حرين، لكنه استفاد النادي من بيع حقوقه المستقبلية.

وعمد برشلونة إلى بيع 25 في المئة من حقوقه التلفزيونية المحلية للربع التالي من القرن إلى لصندوق الاستثمار الأميركي "سيكسث ستريت" مقابل حوالي 400 مليون يورو، وأقل قليلاً من 50 في المئة من أسهم "بارسا ستوديو"، إحدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والإنتاج السمعي البصري في النادي، إلى مستثمرين اثنين مقابل 200 مليون يورو.

وتعمد الرابطة بشكل متكرر في كل موسم إلى تحديث سقف الرواتب، بناءً على الفارق بين الإيرادات والتكاليف.

ويحدد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن أن تنفقها الأندية على اللاعبين والمدرب والمدرب المساعد ومدرب اللياقة البدنية للفريق الأول وكذلك الشركات التابعة وأكاديميات الشباب.

في المقابل، يواصل ريال مدريد تصدره لجدول الترتيب مع 683.4 مليون يورو، إلاّ أن المبلغ انخفض مقارنة مع 739 مليون يورو في آذار/مارس الماضي.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني، بفارق كبير عن نادي العاصمة مدريد الثاني أتلتيكو صاحب المركز الثالث برصيد 341 مليون يورو. ويليه إشبيلية بنحو 200 مليون يورو. بينما ثمانية أندية لها 52 مليون يورو أو أقل.

ويعتبر سقف الرواتب في نادي ريال مدريد أكبر من إجمالي الأندية الـ 12 التي تم جمع أصغر عدد من السقوف فيها معاً.