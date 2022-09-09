تشافي: إصابة بنزيمة وموقف غريزمان لا يهماني

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه يستعد لمواجهة قادش "الخطير" يوم السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يفكر حاليا في المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويتوجه برشلونة إلى بافاريا لمواجهة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا والتي تضم أيضا فيكتوريا بلزن وإنتر ميلان.

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ولكن تشافي لا يفكر حاليا في مواجهة النادي البافاري بل يوجه كامل تركيزه للقاء قادش الذي يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: إنه خصم صعب وصلب ويدافع بقوة، الأمور كانت صعبة علينا في آخر أربع مواجهات بيننا، لم نفز عليهم، يوم جيد للثأر الكروي.

وفاز قادش في مواجهتين وتعادل في أخريين في آخر أربع مواجهات مع برشلونة، لكنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، إذ خسر أربع مرات على التوالي، في الوقت الذي يحتل فيه النادي الكتالوني المركز الثاني.

وأشار تشافي: إنهم لم يفوزوا، ولكن هذا يجعلهم أكثر خطورة، سيندفعون بشكل أكبر، إنه مكان من الصعب ارتياده، مكان قد يحدد هوية بطل الدوري، لقد نجحوا من خلال هذا المكان في تأمين بقائهم في الدوري في العام الماضي، إنهم يعملون بشكل جيد للغاية حتى لو لم يبدأوا الموسم بشكل جيد للغاية.

وتابع: نركز على مواجهة قادش وحدها، أتفهم مشاعر النشوة، لكن المهمة بدأت للتو، علينا أن نتحلى بالتواضع، ننافس على ثلاث نقاط مهمة ونتطلع للفوز على قادش، لا نفكر في بايرن.

واختتم بالحديث عن منافسيه قائلًا: لن أعلق على إصابة بنزيمة أو موقف غريزمان، نركز على أنفسنا فقط.