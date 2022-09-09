قرارات طارئة في الدوري الإنجليزي حدادًا على الملكة

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنها قررت تأجيل جميع مباريات الجولة المقبلة من البطولة حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما يوم الخميس.



وأضافت الرابطة في بيان: تعبيرا عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.



وجاء في البيان أيضا: خلال اجتماع صباح اليوم أشادت أندية الدوري الممتاز بجلالة الملكة إليزابيث الثانية.



وتابع: وتكريما (للملكة) بعد مسيرتها الحافلة وما قامت به من أجل الأمة وكبادرة على الاحترام تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك مباراة مساء الاثنين.



وقالت رابطة دوري القسم الثاني في إنجلترا أيضا إنها قررت تأجيل مباريات الجولة المقبلة من البطولة والمقرر إقامتها ما بين 9 و11 سبتمبر الجاري.



وأضافت الرابطة: يأتي هذا تماشيا مع موقف رابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من برامج منافسات اللعبة في البلاد هذا الأسبوع.

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