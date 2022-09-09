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من هو لاعب كرة القدم المفضل عند الملكة إليزابيث؟

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الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

من هو لاعب كرة القدم المفضل عند الملكة إليزابيث؟

العربية.نت

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كشف المدرب السويدي زفن غوران إيريكسون، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا، عن حديث جمعه بالملكة إليزابيث الثانية كشفت له خلاله عن لاعب كرة القدم المفضل لديها.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما يوم الخميس.

وتولى إيريكسون تدريب المنتخب الإنجليزي بين عامي 2001 و2006، ورغم أن الفريق كان يعج بالنجوم اللامعة إلا أنه لم يفز بأي شيء.

وتحدث السويدي لبودكاست "Sacked in the Morning": تمت دعوتي على الغداء مع الملكة رفقة 10 أشخاص آخرين، في مرحلة ما سألتها هل تحبين كرة القدم؟

وتابع: سألتها عن لاعبها أو فريقها المفضل، اعتقدت أنها ستقول ديفيد بيكهام، لكنها أخبرتني بأنه مايكل أوين.

ويعد أوين هو آخر لاعب بريطاني فاز بجائزة الكرة الذهبية خلال عام 2001.

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