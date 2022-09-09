نيمار يقود البرازيل في وديتي غانا وتونس وغياب جيسوس

يقود نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس ضمن استعدادات منتخب "السامبا" لمونديال قطر نهاية العام الحالي، فيما يغيب مواطناه غابريال جيسوس وكوتينيو، بحسب ما أفاد الجمعة المدرب الوطني تيتي.

ويستعد أبطال العالم خمس مرات لخوض الوديتين في فرنسا، أمام غانا في 23 الشهر الحالي في هافر، وثم تونس في 27 منه في العاصمة باريس.

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واستدعى تيتي نجمي سان جيرمان نيمار (74 هدفاً في 119 مباراة دولية) والمدافع ماركينيوس (4 أهداف في 69 مباراة)، إلى لاعب ليون الفرنسي السابق ووست هام الإنجليزي الحالي لوكاس باكيتا (7 أهداف في 32 مباراة)، ضمن قائمة من 26 لاعباً.

وتضاف إلى الأسماء السابقة كوكبة من النجوم البرازيليين على غرار فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) والوافدين حديثاً إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أنتوني وكاسيميرو.

في المقابل، قرر تيتي عدم استدعاء مهاجم أرسنال الإنجليزي غابريال جيسوس (56 مباراة دولية) الذي تألق في بداية الموسم الحالي مع فريقه الجديد متصدر الدوري عقب انتقاله من مواطنه مانشستر سيتي بتسجيله 3 أهداف وفيليبي كوتينيو (أستون فيلا) الذي خاض 68 مباراة بقميص البرازيل وسجل 21 هدفاً.

وتلعب البرازيل في مونديال قطر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب الكاميرون وصربيا وسويسرا.

في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إديرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون (بالميراس).

لاعبو الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الإيطالي)، أليكس تيليس (إشبيلية الاسباني)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، تياغو سيلفا (تشلسي الانجليزي)، وإيبانييش (روما الإيطالي).

لاعبو الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، برونو غيماريش (نيوكاسل الانجليزي)، فريد (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، لوكاس باكيتا (وست هام) وإيفرتون ريبيبرو (فلامنغو).

المهاجمون: أنتوني (مانشستر يونايتد)، فيرمينو (ليفربول)، ماتوس كونا (أتلتيكو مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان)، بيدرو (فلامنغو)، رافينيا (برشلونة الاسباني)، ريشارليسون (توتنهام الانجليزي)، رودريغو (ريال مدريد) وفينسيوس جونيور (ريال مدريد).