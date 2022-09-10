إضراب حكمات إسبانيا بسبب "المخاوف الوظيفية والاقتصادية"

تسبب الإضراب التي قامت به الحكمات في تأجيل الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات الأسبوع الحالي.

كانت رابطة كرة القدم الاحترافية للسيدات، التي تشرف على دوري الدرجة الأولى، في نزاع مع الاتحاد الإسباني للعبة بسبب العديد من القضايا من بينها تسجيل اللاعبات من خارج الاتحاد الأوروبي، وجدول الدوري، أثناء التحضير للموسم الجديد.

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وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا، يوم الخميس، نيابة عن الحكام السيدات، أعلن فيه عن قرارهن بالإجماع بعدم إدارة أي مباراة بسبب مخاوف على وضعهن الوظيفي والوضع الاقتصادي.

ورغم أن رابطة الدوري ادعت أنها في مفاوضات تتعلق بظروف الحكام السيدات يوم الجمعة، ولكنهن قمن بالإضراب في اليوم التالي.

وأعلن أتلتيكو مدريد، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية خلال 2016 - 2017 و2018 - 2019 ، أن مباراته أمام ريال سوسيداد تم تأجيلها بسبب عدم حضور طاقم التحكيم.

وهيمن فريق برشلونة، وصيف دوري أبطال أوروبا، على الموسم الماضي، وفاز بمبارياته الـ30 كلها وسجل 159 هدفا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريق ليفانتي لاس بلاناس في أول مباراة في الموسم يوم الأحد، ولكن هناك شكوك بإقامة المباراة بسبب إضراب الحكمات.