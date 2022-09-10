المنافسات الرياضية في بريطانيا تكرم الملكة إليزابيث

ستشهد الأحداث والمنافسات الرياضية في جميع أنحاء بريطانيا، تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، يوم السبت، وذلك بعدما تم تأجيل منافسات كرة القدم كدلالة على الاحترام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن قصر باكنغهام أعلن وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عاما يوم الخميس.

مادة اعلانية

وارتدى اللاعبون شارات سوداء خلال مباراة الكريكيت بين إنجلترا وجنوب إفريقيا، كما شهد اللقاء دقيقة صمت وبعدها النشيد الوطني.

ومن المتوقع حدوث أمور مماثلة في دوري الرغبي ومباريات "سوبر ليغ" للرغبي وبطولة "بي جي ايه" للغولف في وينتورث.

ونصت إرشادات الحداد التي نشرتها الحكومة البريطانية يوم الجمعة، على عدم ضرورة إلغاء المنافسات أو إعادة جدولتها.

ورغم ذلك اختارت أندية كرة القدم والاتحادات تأجيل كل المنافسات المخطط لها في مطلع الاسبوع الحالي.

وتم تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي والدرجات الأقل ودوري السيدات إلى جانب كل المباريات على كافة المستويات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.