الهلال يهزم الزمالك بركلات الترجيح ويتوج بكأس سوبر لوسيل

الهلال.. الفائز السعودي الوحيد على الزمالك

يعد الهلال هو الفريق السعودي الوحيد الذي تمكن من الانتصار على الزمالك من قبل، رغم أن الفريق المصري واجه 5 فرق سعودية مختلفة خلال 10 مناسبات ...