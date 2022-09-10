إنتر يهزم تورينو بصعوبة

على ملعب جوسيبي مياتزا، خطف لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف الفوز لإنتر ميلان قبل دقيقة واحدة من نهاية المواجهة أمام تورينو يوم السبت في المرحلة السادسة.
واستعاد إنتر ميلان اتزانه بعد خسارته في مباراة ديربي ميلانو أمام مضيفه ميلان 2 - 3 ثم خسارته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين بدوري ابطال أوروبا يوم الأربعاء.
مادة اعلانية
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر ونقطة واحدة خلف اتلانتا الوصيف، وتوقف رصيد تورينو عند عشر نقاط في المركز السابع.
اقرأ أيضاً
-
ليفربول في اختبار "مارادونا".. وبايرن يصطدم بإنتر ميلانتستأنف مباريات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، حيث تقام ثماني مباريات في غاية القوة والإثارة، أبرزها لقاء ليفربول ... رياضة عالمية
-
عودة لوكاكو تعزز فرص إنتر ميلان في استعادة لقب الدوريتعزز عودة المهاجم روميلو لوكاكو بقوة آمال إنتر ميلان في استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم الجديد لكن فريق المدرب سيموني ... رياضة
-
إنتر ميلان يفسخ عقد سانشيزأعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين انفصاله عن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بالتراضي.وذكرت تقارير إعلامية ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية