رأسية حجازي تمنح اتحاد جدة نقاط الرائد

فاز الاتحاد على مضيفه الرائد 1-صفر ليعود إلى درب الانتصارات في دوري "روشن" لكرة القدم يوم الجمعة في مباراة شهدت عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد رفع الإيقاف.



وسجل المدافع المصري أحمد حجازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 عندما اصطدمت رأسيته بالقائم الأيمن قبل أن تهز الشباك.



وكان الاتحاد قد سقط في فخ التعادل بدون أهداف أمام الاتفاق في الجولة الماضية بعد أن بدأ الموسم بفوز كبير 3-صفر على العدالة.



وشهدت المباراة عودة حمد الله بعد يومين من قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد بإيقافه أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).



وبهذا الفوز يرتقي وصيف بطل الموسم الماضي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر والهلال صاحب المركز الثاني. بينما يتجمد رصيد الرائد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.



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