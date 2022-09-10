لاعب برشلونة السابق يتولى تدريب بولونيا خلفا لميهايلوفيتش

أكد كلاوديو فينوتشي الرئيس التنفيذي لنادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن النادي عين لاعب وسط برشلونة السابق تياغو موتا مدربا جديدا لفريقه الأول خلفا لسلفه المقال سينيسا ميهايلوفيتش.

وآخر مهمة تدريبية لموتا مدرب جنوة السابق كانت مع سبيتسيا الإيطالي وسيتولى رسميا تدريب بولونيا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بعد مباراة الفريق في الدوري المحلي مع فيورنتينا يوم الأحد.



وقال فينوتشي للصحفيين: بداية من الاثنين المقبل سيتولى تياغو موتا تدريب الفريق الأول للنادي.



وتابع: الآن نعمل على إتمام التفاصيل لكن يمكن اعتبار الأمر رسميا. الآن علينا التفكير في مباراة الغد.



وقاد موتا سبيتسيا للحفاظ على موقعه في دوري الأضواء الإيطالي بعد احتلاله المركز 16 في نهاية الموسم الماضي برصيد 36 نقطة من 38 مباراة قبل أن يترك الفريق في يونيو حزيران.



واستغنى بولونيا عن خدمات المدرب ميهايلوفيتش الثلاثاء بعد البداية السيئة للفريق في الدوري المحلي هذا الموسم إذ فشل في تحقيق أي فوز في أول خمس جولات في الدوري الإيطالي حتى الآن.



وكان ميهايلوفيتش وهو صربي تولى تدريب بولونيا للمرة الثانية في 2019 واستمر في منصبه رغم معاناته من سرطان الدم (اللوكيميا).



وحاليا يحتل بولونيا المركز 16 بين فرق الدوري الإيطالي بعد أن جمع ثلاث نقاط في أول خمس جولات في الموسم المحلي الحالي.



وأنهى بولونيا الموسم الماضي محتلا المركز 13 في قائمة فرق البطولة.