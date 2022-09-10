لوكلير يحصد مركز أول المنطلقين إيطاليا مع فيراري

انتزع شارل لوكلير سائق فيراري مركز أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أرض فريقه يوم السبت.



وجاء الهولندي ماكس فرستابن في المركز الثاني لكن سائق رد بول سينطلق من المركز السابع بسبب عقوبة تغيير جهاز الاحتراق الداخلي.



واحتل كارلوس ساينز المركز الثالث مع فيراري غيره أنه سينطلق من المؤخرة.



واستفاد البريطاني جورج راسل من العقوبات ليبدأ السباق من الصف الأول مع مرسيدس.

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