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نابولي يلدغ سبيزيا بهدف قاتل ويقتنص صدارة الدوري الإيطالي

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ورفع نابولي رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات

نابولي يلدغ سبيزيا بهدف قاتل ويقتنص صدارة الدوري الإيطالي

نابولي - د ب أ

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اقتنص نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه سبيزيا 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة.

وخطف جياكومو راسبادوري هدف الفوز لنابولي قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وتعرض لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي للطرد خلال اللحظات الأخيرة للمباراة.

وحقق نابولي فوزه الرابع مقابل تعادلين وبسجل خال من الهزائم في الوقت الذي خسر فيه سبيزيا للمرة الثالثة مقابل انتصار وحيد وتعادلين.

ورفع نابولي رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن اتلانتا صاحب المركز الثاني والذي خاض خمس مباريات، وتوقف رصيد سبيزيا عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

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