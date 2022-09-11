أنشيلوتي يدافع عن أسينسيو: أتفهم غضبه تمامًا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه يتفهم غضب لاعب الفريق ماركو أسينسيو عقب بقائه على دكة البدلاء في المباراة التي فاز بها فريقه على مايوركا 4 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وشارك أسينسيو، الذي ارتبط بالرحيل عن سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في 17 دقيقة فقط مع ريال مدريد في كل البطولات هذا الموسم.
واشتعل غضب أسينسيو، لدى تفضيل أنشيلوتي إشراك داني كارفخال بدلا من لوكاس فاسكيز المصاب في الدقيقة 71 من المباراة، ليقوم جناح ريال مدريد بإلقاء أحد قمصان الإحماء قبل أن يركل زجاجة مياه في طريقه.
وبسؤاله عن الواقعة قال المدرب الإيطالي: كنا سنشرك ماريانو دياز وأسينسيو في حال لم نتقدم بنتيجة 2 -1، وأصيب لوكاس فاسكيز، ولم يكن لدينا سوى تبديل واحد ولم أفكر في عمل ذلك التبديل.
وأوضح: إذا كان غاضبا فأنا أتفق معه، هذا طبيعي ويعني أنك ترغب في اللعب وأن تشعر بأهميتك. في هذه الفترة، لقد كان اللاعب الأكثر تضررا في الفريق وأنا أضع ذلك بعين الاعتبار، أنا أتفق تماما مع غضبه ولم يحدث شيء.
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