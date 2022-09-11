الاحتفاء بحارس مرمى قادش بعد إنقاذ "قلب" مشجع

تلقى خيريمياس ليديسما حارس مرمى قادش قدرا كبيرا من الإشادة بعد أن ساعدت سرعة بديهته الفريق الطبي في إنقاذ حياة أحد المشجعين بعد توقف قلبه خلال مواجهة برشلونة يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتوقف اللقاء في الدقيقة 81 عندما سقط مشجع خلف المرمى، ولكن ليديسما أسرع لإحضار جهاز يستخدم في تنشيط القلب.



وعاد مسرعا إلى مكان الواقعة وألقى بالصندوق إلى الطاقم الطبي، لينال الإشادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر وعلى نطاق واسع مقطع مصور للواقعة على الإنترنت.



وقال قادش في بيان: توجه أحد الفرق الطبية إلى المدرجات ومعه جهاز تنشيط القلب وشاشة، وبدأت عملية الإنعاش.



وتابع البيان: وفي نفس الوقت، قدم برشلونة جهازا ثانيا لتنشيط وتنظيم ضربات القلب حال تطلب الأمر استخدامه، وأحضره اللاعبون بأنفسهم إلى المنطقة.

وأكمل: كانت عملية الإنعاش إيجابية بعد بضع دقائق ونُقل المشجع إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى بويرتا ديل مار، حيث يتلقى العلاج حتى الآن.



وفاز برشلونة باللقاء 4-صفر بعدما استؤنفت المباراة، وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن استكمال اللقاء كان مرهونا بحالة المشجع.



وأبلغ تشافي الصحفيين: اجتمعنا سويا، الحكام وقادش وبرشلونة، وقررنا أن نستأنف اللقاء، نحن سعداء لعدم حدوث مأساة.



وأضاف: نتحدث هنا عن حياة إنسان، وحياة أي إنسان أهم من أي مباراة لكرة القدم. لذا، كان استئناف المباراة مرهونا بتعافيه، وهذا ما حدث.

