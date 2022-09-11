الشوربجي يحقق لقبه الأول تحت علم إنجلترا

أحرز محمد الشوربجي لقبه الأول تحت علم إنجلترا بعدما انتصر 3-1 على الفرنسي فيكتور كروكين في نهائي بطولة قطر للاسكواش يوم السبت.



وفي يونيو الماضي، فاجأ الشوربجي عالم الاسكواش بالتحول من اللعب باسم مصر إلى إنجلترا.



وعزز الشوريجي سجله المثالي أمام كوركين إلى ثلاث مباريات بدون هزيمة وتحقق ذلك بعد انتصاره 11-4 و11-6 و7-11 و11-8.



وهذا هو اللقب الرابع للشوربجي في قطر بعد 2013 و2015 و2017.



وقال اللاعب الإنجليزي بعد التتويج لموقع اتحاد المحترفين: لا يمكنني التعبير عما أشعر به الآن.



وواصل: البطولة الأولى في الموسم، أحرزت لقبي الأول في البطولات البلاتينية هنا في 2013.



وتابع: الآن بعد عشرة أعوام أخوض النهائي للمرة السابعة وفزت بأربعة ألقاب، إنها البطولة الأكثر نجاحا في مسيرتي.



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