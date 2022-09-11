ريال مدريد يواصل انطلاقته المثالية بفوز كبير على مايوركا

قلب ريال مدريد تأخره بهدف لفوز بالأربعة على ضيفه مايوركا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد ليواصل بدايته المثالية للموسم.

وأعاد هدف سجله فيدريكو فالفيردي بعد مجهود فردي رائع قبل نهاية الشوط الأول ريال مدريد في النتيجة بعدما منح فيدات موكيري فريقه مايوركا التقدم. وسجل فينيسيوس الهدف الثاني، قبل أن يضيف رودريغو وأنطونيو روديغر الهدفين الثالث والرابع.

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وواجه ريال صعوبة ليدخل في أجواء المباراة خاصة في شوط أول متواضع في غياب نجمه المصاب كريم بنزيمة.



وبعدما أخفق في التسجيل في أول 40 ثانية عندما تصدى الحارس تيبو كورتوا لمحاولته، نجح موكيري في هز الشباك في الدقيقة 35 بضربة رأس في غياب الرقابة الدفاعية، وبدا أن حامل اللقب سينهي الشوط الأول متأخرا في النتيجة للمرة الأولى هذا الموسم.



ولكن الأمور تغيرت في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما انطلق فالفيردي بطول الملعب قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.



ونجح فينيسيوس في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي، بينما زاد رودريغو وروديغر غلة ريال مدريد من الأهداف في الدقائق الأخيرة.