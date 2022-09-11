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فرستابن يفوز بسباق إيطاليا ويحبط فيراري على أرضه مرة أخرى

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فيرستابن
فرستابن عند خط النهاية

فرستابن يفوز بسباق إيطاليا ويحبط فيراري على أرضه مرة أخرى

مونزا - رويترز

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قطع ماكس فرستابن خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فوزه بسباق جائزة إيطاليا الكبرى عقب عبور خط النهاية خلف سيارة الأمان يوم الأحد ليحرم فيراري من الفوز على أرضه للمرة الثانية هذا الموسم.

واكتفى شارل لوكلير سائق فيراري بالمركز الثاني رغم انطلاقه من المقدمة، فيما جاء جورج راسل ثالثا مع مرسيدس.

وكان فرستابن فاز بجائزة إميليا رومانيا في إيمولا في أبريل الماضي.

وكانت أبرز نتيجة للإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الذي انطلق من المركز 18 بعد عقوبة تغيير وحدة الطاقة وأنهى السباق رابعا.

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