كولر: لست مدربًا صغيرًا.. هدفي دوري أبطال إفريقيا

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، عن سعادته بتولي مسؤولية القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وقال كولر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، يوم الأحد، إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع النادي، وإسعاد جماهيره الكبيرة في كل مكان.

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وأضاف أن تولي القيادة الفنية في الأهلي تجربة جديدة وتحد كبير يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والالتزام بروح الفريق؛ حتى يتحقق النجاح، مشيرًا إلى أنه عمل لسنوات طويلة في ألمانيا والنمسا، ويدرك جيدًا أن التدريب في نادٍ بحجم بطل إفريقيا سوف يكون مختلفًا للغاية، ويتطلب مزيدًا من الجهد والعمل.

وأوضح أن المفاوضات معه سارت بشكل رائع للغاية، بعدما تحدث معه محمود الخطيب، رئيس النادي، مؤكدًا أنه كان لاعب كرة قدم، وهو ما لعب دورًا مهمًّا في نجاح المفاوضات.

وأشار كولر إلى أنه شاهد بالفعل عددًا من مباريات الأهلي، وحصل على الكثير من المعلومات عنه.

وتابع: بدأت معرفة الكثير عن الفريق، ولكن بالطبع الرؤية على أرض الواقع ستكون مختلفة عما شاهدته من لقطات مسجلة. وعندما أشاهد اللاعبين على أرضية الملعب وقتها يمكن تكوين وجهة نظر عن مستواهم الفني، وما يمكنهم تقديمه للفريق.

وشدد المدرب السويسري: بالتأكيد عندما شاهدت بعض المباريات كان لدي العديد من الملاحظات التي سوف تكون بداية عملي مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال: رغم مشاهدتي للفريق إلا أنني لا أريد الإفصاح عن ملاحظاتي على الملأ، لأنه من المهم جدا أن نتحدث مع اللاعبين في البداية، ولديَّ الكثير من الأفكار، وبكل تأكيد هناك بعض الأمور أريد تغييرها، ويجب أن ننقل هذه الأفكار إلى اللاعبين في البداية والعمل بقوة على تطبيقها في أرض الملعب.

أكد كولر: لست مدربًا صغيرًا، لدي خبرة كبيرة في عالم التدريب. منذ فترة وأنا أعمل في مجال كرة القدم، ولدي شغف كبير بها، وقد اكتسبت خبرات كثيرة من خلال عملي مع الأندية في سويسرا وألمانيا، ومع منتخب النمسا. أحب هذا العمل ولدي حماس كبير لوظيفتي.

ألمح كولر: أعتقد أن تواجدي في الأهلي مهمة جديدة، أريد أن أحقق النجاح بها. بكل تأكيد تدريب فريق مثل النادي الأهلي يعتبر فرصة كبيرة لنا للعمل في إفريقيا. حضرت إلى القاهرة سنة 1988 كلاعب مع منتخب سويسرا ضد منتخب مصر، وما زلت أتذكر هذه الزيارة.

وواصل كولر حديثه: أسعى إلى تحقيق دوري أبطال إفريقيا، وبكل تأكيد أن أحقق مع الفريق البطولات المحلية. هدفنا حصد جميع البطولات مع الأهلي، وأن نحقق النجاح على الصعيد العالمي.

وزاد: تحقيق البطولات يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، وأثق أن اللاعبين سيقدمون كل ما يمكن من أجل الفوز.

واختتم مدرب الأهلي الجديد تصريحاته قائلا: ما أطلبه دائمًا من لاعبي الفريق أن يظهروا الاحترام والجودة العالية، بالإضافة إلى التركيز، وأن نتقن مختلف أنواع التمريرات بالكرة، وحين نفقد الكرة يجب أن نعمل على سرعة استعادتها من خلال الضغط على المنافس، ووضعه تحت ضغط مستمر وبشكل أسرع.

يذكر أن الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، كما خسر نهائي كأس مصر أمام غريمه التقليدي الزمالك، وكذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة أمام الوداد البيضاوي المغربي.