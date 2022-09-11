مهاجم سيراليون يستغيث: إذا تعرضت للموت.. زوجتي السبب

نشر مهاجم منتخب سيراليون موسى نوح كمارا الشهير بموسى "تومبو" رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهم خلالها زوجته ووكيل أعماله ويحملهما المسؤولية كاملة إذا تعرضت حياته للخطر.

وانضم "تومبو" لبطل الدوري الليبي الاتحاد رسميًا قبل أيام، ويستعد لخوض غمار منافسات تصفيات دوري أبطال إفريقيا أمام بطل بوروندي في تنزانيا.

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وعلم موقع "Sierraloaded" السيراليوني أن اللاعب تغيب عن رحلة فريقه إلى تنزانيا بداعي الإرهاق، وأنه لم يخض بعد حصصًا تدريبية رفقة الفريق الجديد.

ونشر "تومبو" فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال به: أخبرت وكيلي أنني سأذهب إلى ليبيا لأتحقق من الأجواء هناك أولًا، إذا كانت جيدة سأكمل تعاقدي، بخلاف ذلك سأغادر.

وتابع: سمعت طلقات نار بالقرب من موقع إقامتي، حينما شرحت الموقف لزوجتي قالت لي إن هذا ليس من شأنها، إذا تعرضت للأذى عائلتك ستتحمل ألم فقدانك، أما أنا (زوجته) سأتزوج من رجل آخر.

وعاد تومبو لنشر فيديو جديد ظهر خلاله وهو يحمل سكينًا وقال: من الآن فصاعدًا، أي شيء سيحدث لي، فإن السبب سيكون زوجتي ووكيل أعمالي.

ويبلغ اللاعب من العمر 22 ربيعًا، وبدأ مسيرته الاحترافية في بلاده مع مطلع عام 2019، وأشارت تقارير مختلفة إلى أن الشرط الجزائي في عقده مع الاتحاد يبلغ 500 ألف دولار.