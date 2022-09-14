إريكسن يفضل صلاح على ماني ومحرز: أفضل لاعب إفريقي

أشاد الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمنافسه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول واصفًا إياه بأنه "أفضل لاعب إفريقي واجهه في مسيرته".

وقال إريكسن في تصريحات لموقع "HITC" البريطاني: أفضل لاعب إفريقي واجهته في مسيرتي؟ حسنًا، سأقول محمد صلاح.

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وتابع: لعب في الدوري الإنجليزي لعدة سنوات، لكن أن تصل للمستوى الذي وصل إليه خلال المواسم الماضية أمر مدهش بكل تأكيد.

ولعب إريكسن سبعة مواسم بألون توتنهام بين عامي 2013 و2020، قبل أن يرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، وفتح له برينتفورد بوابة العودة لإنجلترا مجددًا، واستقر به الأمر بقميص مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي.

وخلال رحلته واجه الدنماركي العديد من اللاعبين الإفريقيين كان أبرزهم الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى الإيفواري يايا توريه.

وأنهى صلاح صيامه التهديفي الذي دام لأربع مباريات حينما سجل الهدف الأول في شباك أياكس خلال فوز فريقه ليفربول 2-1 مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح 160 هدفًا في 263 مباراة بقميص ليفربول، وساعد في فوز الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى الكؤوس المحلية في إنجلترا، كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي في 3 مناسبات مختلفة.