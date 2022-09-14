الاتحاد التونسي يكشف طبيعة إصابة المساكني

لا يعاني المهاجم التونسي يوسف المساكني الذي أصيب على مستوى الركبة، خلال مشاركته مع فريقه العربي أمام أم صلال في الدوري القطري لكرة القدم، من قطع في الرباط الصليبي، بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي للعبة يوم الأربعاء.

وأصيب المساكني مساء الثلاثاء بركبته اليمنى في الدقيقة 60 من المواجهة، بعد تدخل من الخلف أسقطه أرضاً، فتلوى من الألم قبل أن ينهض ويضطر مدربه لاستبداله.

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غير أن الاتحاد التونسي أكد في بيان أن الفحوصات لم تظهر إصابته بالرباط الصليبي.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع "فيسبوك": فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حاليا يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الإصابة، وقد كشفت الفحوصات عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة.

يذكر أن المساكني (31 عاماً) غاب عن مونديال روسيا 2018، بسبب إصابة تعرض لها قبل النهائيات في الدوري القطري.

وكان اسم المساكني (17 هدفاً في 84 مباراة دولية) قد ورد الثلاثاء ضمن لائحة من 29 لاعباً أعلنها المدرب جلال القادري، لخوض وديتي جزر القمر والبرازيل في فرنسا في 22 و27 سبتمبر الجاري.

حمل اللاعب الملقب بـ"النمس"، ألوان الملعب التونسي (2007) ثم الترجي بين 2008 و2013، قبل انتقاله إلى قطر حيث دافع عن ألوان الدحيل الذي أعاره إلى أويبن البلجيكي والعربي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.