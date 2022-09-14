الشرطة تحتجز شقيق بوغبا

أكد مصدر مقرب من التحقيقات يوم الأربعاء أن الشرطة احتجزت مؤقتا ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا لاعب يوفنتوس، من أجل استجوابه بعدما قال لاعب الوسط الفرنسي إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات.
وأضاف المصدر: مَثل ماتياس بوغبا أمام المحققين في ساعة مبكرة من ظهر اليوم وتقرر احتجازه.
وسينظر التحقيق الرسمي في مزاعم ابتزاز على يد عصابة مسلحة واختطاف وحياكة مؤامرة جنائية.
وأكد المصدر أن السلطات احتجت ثلاثة أشخاص آخرين. وعادة ما ينتهي الاحتجاز المؤقت في فرنسا بعد 24 ساعة.
وقالت مصادر قضائية لرويترز هذا الشهر إن بوغبا (29 عاما) أبلغ مكتب المدعي العام في باريس أنه تعرض للابتزاز على يد أصدقاء طفولته منذ مارس ودفع 100 ألف يورو (99500 دولار) لهذه المجموعة.
ونفى ماتياس بوغبا هذه المزاعم في عدة بيانات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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