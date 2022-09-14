مشرف المقاولون العرب: مالك تشيلسي "لا يفهم".. صلاح ابننا

رد محمد عادل فتحي المشرف على كرة القدم بنادي المقاولون العرب المصري على تصريحات تود بويلي مالك تشيلسي، والتي أشار خلالها الأخير إلى أن الدولي المصري محمد صلاح أحد خريجي أكاديمية النادي اللندني.

وقال بويلي في تصريحات على هامش مؤتمر "Salt NYC": نحن نمتلك أكاديمية من أفضل الأكاديميات في العالم، الأكاديمية أخرجت كيفن دي بروين ومحمد صلاح وتامي أبراهام وريس جيمس ومايسون ماونت وتشالوباه.

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وانتقلت ملكية تشيلسي إلى الأميركي بويلي الذي قاد تحالفا استثماريا للاستحواذ على النادي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (4.91 مليار دولار) في مايو، عقب عرض الروسي رومان أبراموفيتش النادي الأزرق للبيع في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال محمد عادل فتحي لـ "العربية.نت": هل يوجد اختلاف على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب؟ نعم لعب لتشيلسي لفترة ما ورحل، إذا اعتقد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي فهو لا يفهم بالتأكيد.

وتابع: لا يوجد اثنين في العالم لا يعرفان من أين بدأت مسيرة صلاح، لا يهمني ما يقوله الآخرون، محمد صلاح بن المقاولون العرب وأحد ناشئينا.

ولعب صلاح لموسمين بين عامي 2010 و2012 بصفوف الفريق الأول للمقاولون العرب قبل الانتقال إلى بازل السويسري مقابل اثنين ونصف مليون يورو، ظهر خلالها في 44 مباراة مسجلًا 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ودفع تشيلسي 16 مليون يورو لبازل مقابل التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، لكنه لم يلمع مع "البلوز" إذ خاض 19 مباراة بجميع المسابقات وأحرز هدفين فقط.

وانتقل صلاح للعب في صفوف ناشئي المقاولون العرب عام 2006 وهو يبلغ 14 عامًا، لعب قبلها عام واحد لنادي عثماثون طنطا ومن قبله موسم آخر مع اتحاد بسيون.