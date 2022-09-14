نوير عن فرص ليفاندوفسكي: كنا محظوظين

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن فريقه كان "محظوظا" بعدم تلقي أهداف من روبرت ليفاندوفسكي لدى عودة النجم البولندي إلى ملعب "أليانز أرينا".

وواصل ليفاندوفسكي عروضه المبهرة وتألقه التهديفي بعد انتقاله من بايرن إلى برشلونة الإسباني وقد سجل ثلاثية (هاتريك) في مباراته الأولى بدوري الأبطال بقميص برشلونة، في مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي والتي انتهت بفوز برشلونة 5 - 1 .

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لكنه لم ينجح في التسجيل خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على برشلونة 2 - صفر مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وتصدى نوير لرأسية خطيرة من زميله السابق ليفاندوفسكي، وذلك بعد أن أهدر الأخير فرصة أخرى بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

وكان من الممكن أن تسفر الفرصتان عن تسجيل ليفاندوفسكي في المواجهة، وقد اعترف نوير بأن الحظ حالف بايرن خلال المواجهة.

وقال نوير في تصريحاته للصحافيين عقب المباراة: أعتقد أنها كانت مباراة عاطفية لليفاندوفسكي نظرا لأنه حقق نجاحا كبيرا في ميونخ. لكننا نعرفه أيضا كمنافس. والحظ لم يحالفه في اللحظات الحاسمة.

وأضاف نوير: كنا محظوظين بأنه سدد الكرة فوق العارضة وبأنني تصديت للمحاولة الثانية. لقد استعرضنا أداء جيدا في الجانب الدفاعي.