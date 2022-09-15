استدعاء مدافع ساوثهامبتون الشاب لتشكيلة ألمانيا في دوري الأمم

استدعى منتخب ألمانيا أرميل بيلا كوتشاب مدافع ساوثهامبتون لتشكيلة مؤلفة من 24 لاعبا لمواجهة المجر وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل في الوقت الذي يعزز فيه المدرب هانز فليك الفريق قبل المشاركة في كأس العالم في قطر في نوفمبر.

وقضى اللاعب البالغ عمره 20 عاما، والمنضم للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أربع سنوات في بوخوم وهو لاعب في منتخب ألمانيا تحت 21 عاما.

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وقال فليك يوم الخميس: تطور بشكل رائع في ساوثهامبتون، تحدثت إلى مسؤولي منتخب تحت 21 عاما لأنه لاعب مهم جدا في هذا الفريق.

وأضاف: لهذا السبب سنستغل هذه الأيام الثمانية للتعرف على قدراته بشكل أفضل.

ولم تكن هناك مفاجآت أخرى في التشكيلة التي ستواجه المجر في لايبزيغ في 23 سبتمبر قبل السفر إلى إنجلترا بعد ثلاثة أيام أخرى. وسيقود تيمو فيرنر وجمال موسيالا الهجوم إلى جانب توماس مولر وليروي ساني.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدوري الأمم بفارق نقطة واحدة خلف المجر ومتقدمة بأربع نقاط على إنجلترا لكن تركيزها ينصب بقوة على كأس العالم.

وخسر المنتخب الألماني، الفائز باللقب أربع مرات، في الدور الأول لكأس العالم 2018.

وقال فليك: ستكون تجربة مفيدة لكأس العالم. أمامنا القليل من الوقت للاستعداد لكأس العالم لذا علينا أن ندخل في أجواء المباريات الرسمية.

وأتم: لن يكون لدينا أي متسع من الوقت للدخول في هذه الأجواء عندما نسافر إلى قطر وسنضطر إلى الانطلاق سريعا.