الأهلي المصري يعلن تعاقده مع "ميسي"

أعلن الأهلي المصري تعاقده مع مصطفى سعد الشهير بـ "ميسي" لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد إلى 5 أعوام.

ونشر الأهلي بيانًا عبر موقعه الرسمي ذكر به: أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انضمام مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

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وتابع: قام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ولعب مصطفى سعد صاحب الـ 21 عاما، 39 مباراة مع فريقه السابق بالمسابقة المحلية خلال الموسمين الماضيين، ساهم خلالها بـ 5 أهداف إذ سجل ثلاثة وصنع اثنين آخرين.