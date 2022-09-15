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الريان القطري ينفصل بالتراضي عن الكولومبي رودريغيز

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جيمس
الكولومبي قريب من الانتقال إلى أولمبياكوس

الريان القطري ينفصل بالتراضي عن الكولومبي رودريغيز

الدوحة - رويترز

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أعلن الريان المنتمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن الكولومبي جيمس رودريغيز يوم الخميس.

وكتب العملاق القطري في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه انفصل عن لاعب منتخب كولومبيا "بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين".

ويأتي رحيل رودريغيز (31 عاما) بشكل متوقع بعدما ذكرت تقارير أنه توصل لاتفاق للانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني.

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