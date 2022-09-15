الشباب يتخطى العدالة بهدف كارلوس جونيور

فاز الشباب على مضيفه العدالة بهدف دون رد، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دوري "روشن".

وسجل كارلوس جونيور هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة الثالثة.

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ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، والذي يلعب الخميس في المرحلة ذاتها أمام الوحدة.

على الجانب الأخر، يحتل العدالة المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة.

وبالجولة ذاتها فاز الطائي على ضيفه الفتح 1 - صفر، وسجل دينير هدف المباراة الوحيد للطائي في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة إهدار مراد باتنا لاعب الفتح لضربة جزاء في الدقيقة 37.

ورفع الطائي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.