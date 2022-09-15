جيرو ودمبيلي يعودان إلى قائمة فرنسا وغياب بنزيمة وكانتي

عاد المهاجمان أوليفييه جيرو وعثمان دمبيلي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي التي ستخوض غمار دوري الأمم الأوروبية قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، مع سعي المدرّب ديدييه ديشامب إلى التعامل مع غياب عدد من اللاعبين للإصابة أبرزهم كريم بنزيمة.

وغاب اسم مهاجم ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة التي أعلنت الخميس بسبب إصابة في الفخذ، بينما يخوض لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا سباقاً مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب من جراحة في الركبة من أجل المشاركة في المونديال.

مادة اعلانية

ومع مواصلة لاعب تشيلسي الإنجليزي نغولو كانتي تعافيه من الإصابة، واستبعاد مدافع باريس سان جيرمان بريسنيل كيمبيمبي وثنائي بايرن ميونيخ الألماني كينغسلي كومان ولوكاس هيرنانديز للاصابة أيضاً، أعاد ديشامب بعض الوجوه المألوفة ومنح فرصة أولى لآخرين في مباراتي "الديوك" ضد النمسا والدنمارك في وقت لاحق من سبتمبر الحالي.

ويأتي استدعاء جيرو الذي سيبلغ السادسة والثلاثين في نهائيات كأس العالم في قطر، كمكافأة على بدايته الجيدة للموسم مع ميلان الإيطالي، فيما يعود مهاجم برشلونة الاسباني دمبيلي إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ يونيو العام الماضي.

واستدعى ديشامب للمرة الأولى أيضاً، مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني راندال كولو مواني، وقلب دفاع موناكو بينوا بادياشيل وزميله في النادي يوسف فوفانا.

وكان كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الاسباني) وحارس مرمى توتنهام الانجليزي هوغو لوريس من بين اللاعبين الستة الذين فازوا بنهائي كأس العالم 2018 ضد كرواتيا.

وتستضيف فرنسا نظيرتها النمسا في باريس في 22 سبتمبر، قبل أن تلعب مع الدنمارك في كوبنهاغن بعد ثلاثة أيام.

وفي حين أن المباريات تعد بمثابة تحضير لكأس العالم التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر، فإن فرنسا حالياً تحتلّ المركز الأخير في المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم، وهي بحاجة لحصد النقاط من آخر مباراتين لها لتجنب الهبوط إلى المستوى الثاني.

ويذكر أن فرنسا فازت بالنسخة الأخيرة من البطولة العام الماضي.

في ما يلي التشكيلة:

الحراس: ألفونسو أريولا (وست هام الانجليزي)، هوغو لوريس (توتنهام) ومايك مانيان (ميلان الإيطالي)

المدافعون: بينوا بادياشيل (موناكو)، جوناثان كلوس (مرسيليا)، تيو هرنانديز (ميلان)، جول كوندي (برشلونة)، فيرلان مندي (ريال مدريد)، بنجامان بافار ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ الالماني)، وليام ساليبا (أرسنال الانجليزي) ورافايل فاران (مانشستر يونايتد الانجليزي).

لاعبو الوسط: إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو غندوزي (مرسيليا) وأدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي).

المهاجمون: عثمان دمبيلي (برشلونة)، أوليفيه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، راندال كولو مياني (أينتراخت فرانكفورت)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وكريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني).