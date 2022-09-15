طفل "ريمونتادا" ليفربول على برشلونة.. يصبح هدافاً

سجل أوكلي كانونير، الشهير بأنه جامع الكرات الذي ساهم في فوز ليفربول على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، "هاتريك" لفريقه في شباك أياكس في دوري الأبطال للشباب يوم الأربعاء.

واشتهر اسم أوكلي كانونير وهو بعمر 15 عامًا فقط، حينما هرع مسرعًا ومرر الكرة لترينت أليكسندر آرنولد، ليلعب الأخير ضربة ركنية متقنة سجل منها أوريغي الهدف الرابع لليفربول في شباك برشلونة، وصل به النادي الإنجليزي إلى نهائي المسابقة القارية بعد الخسارة بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب.

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وسجل اللاعب الذي أبصر النور في مدينة ليدز ثلاثة أهداف خلال فوز ليفربول على أياكس 4-0 بملعب الأول، وسط مطالبات جماهيرية بإعطائه بعض الدقائق مع الفريق الأول لـ "الريدز".

ولفت أوكلي النظر منذ بداية الموسم الماضي، إذ سجل 41 هدفًا بجميع المسابقات، وهز شباك خصومه 4 مرات خلال لقائين في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا.