مانشستر يونايتد يستعيد توازنه.. وسقوط مروع للاتسيو

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاره الأول في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، يوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز ريال سوسييداد الإسباني 2 - 1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي.

وواصل سوسييداد صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

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وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شيريف، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي أومونيا نيقوسيا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وفي تشيسيناو عاصمة مولدوفا، افتتح جادون سانشو التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وبات هذا هو الهدف الأول لرونالدو في مسيرته مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وحقق فينورد روتردام الهولندي فوزا كاسحا 6 - صفر على ضيفه شتورم جراتس النمساوي في المجموعة السادسة، التي شهدت سقوطا مروعا للاتسيو الإيطالي أمام مضيفه ميتييلاند الدنماركي، بعدما خسر 1 - 5 في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتساوت جميع أندية المجموعة في رصيد 3 نقاط، حيث تصدر فينورد الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ميتييلاند، فيما جاء لاتسيو في المركز الثالث، وتذيل شتورم جراتس الترتيب.

وحافظ فرايبورغ الالماني على بدايته الرائعة في المجموعة السابعة بالبطولة، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه أولمبياكوس اليوناني، في حين تغلب كارابكا أجدام الأذربيجاني بالنتيجة ذاتها على ضيفه نانت الفرنسي.

وتربع فرايبورغ على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفوزه في أول جولتين، حيث تفوق بفارق 3 نقاط على كارابكا ونانت، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وبقي أولمبياكوس في المركز الأخير بلا نقاط.

وواصل فرينكفاروش المجري مفاجآته في المجموعة الثامنة، بعد فوزه المباغت 1 - صفر على مضيفه موناكو الفرنسي، في حين اقتنص طرابزون سبور التركي انتصارا صعبا 2 - 1على ضيفه ريد ستار الصربي.

وانفرد فرينكفاروش بصدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما جاء طرابزون سبور وموناكو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط، وظل ريد ستار في قاع الترتيب بلا نقاط.