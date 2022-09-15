هداف برينتفورد يظهر للمرة الأولى في قائمة إنجلترا

تلقى إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد، أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي، بعدما أعلن غاريث ساوثغيت المدير الفني عن القائمة التي ستدخل المعسكر الأخير قبل كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مواجهتي إيطاليا وألمانيا ستكونان الفرصة الأخيرة لمدرب المنتخب الإنجليزي للعمل مع لاعبيه قبل أن يلتقوا مجددا قبل انطلاق كأس العالم في قطر.

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واستدعى ساوثغيت قائمة من 28 لاعبا لمواجهتي سبتمبر الجاري، والتي شهدت انضام هداف برينتفورد إيفان توني إليها.

وسجل توني خمسة أهداف في آخر ست مباريات لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، وهي نفس حصيلة قائد منتخب إنجلترا هاري كين، والذي عاد زميله في توتنهام إيريك داير لقائمة المنتخب.

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي كالتالي:-

حراس المرمى: نيك بوب (نيوكاسل) – آرون رامسديل (أرسنال)- دين هيندرسون (نوتنغهام فورست بطريق الإعارة من مانشستر يونايتد)

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول)- بن تشلويل (تشيلسي) – كونور كوادي (إيفرتون) – إيرك داير (توتنهام) – مارك غيهي (كريستال بالاس) – ريس جيمس (تشيلسي) – هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) – لوك شاو (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – فيكايو توموري (ميلان الإيطالي) – كيران تريبير (نيوكاسل) – كيل والكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني) – ماسون ماونت (تشيلسي) – كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) – ديكلان رايس (ويستهام) – جيمس وارد بروز (ساوثهامبتون).

الهجوم: تامي أبراهام (روما الإيطالي) – جارود بوين (ويستهام) – فيل فودين (مانشستر سيتي)- جاك جريليش (مانشستر سيتي) – هاري كين (توتنهام) – بوكايو ساكا (أرسنال) – رحيم سترلينغ (تشيلسي) – إيفان توني (برينتفورد).