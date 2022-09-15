"أعرف حدود جسدي".. نجم التنس فيدرر يعلن موعد اعتزاله

أعلن لاعب التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر يوم الخميس، اعتزاله منافسات اللعبة، قائلا إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل ستكون بطولته الأخيرة.

وقال فيدرر عبر إنستغرام: كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية. وعملت أنا بجدية للعودة لمستوى المنافسات. لكني أيضا أعرف قدرات جسدي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت رسالة غالية. عمري 41 عاما.

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وأضاف النجم السويسري: لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات.

وأردف فيدرر قائلا: كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين. سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المتحرفين.

وعرقلت الإصابات في السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003.

وخضع لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين وكانت آخر مباراة له ببطولات المحترفين خلال الهزيمة من البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية بويمبلدون 2021.

وأعلن فيدرر عن تخطيطه للعودة لبطولات المحترفين من خلال التعاون مع منافسه لفترة طويلة وصديقه رفائيل نادال لخوض منافسات الزوجي في كأس ليفر في لندن.

كما خطط للعب ببطولة سويسرا داخل القاعات في مسقط رأسه بازل.

