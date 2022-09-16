ألفيش عن رونالدو: "وغد" لا يتركك تتنفس

أشاد الظهير البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة الأسبق بمنافسه حينها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفه بأنه الخصم الأصعب في مسيرة لاعب بوماس المكسيكي الحالي.

وقال ألفيش في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: رونالدو أصعب خصم واجهته في مسيرتي.

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وتابع: هذا الوغد لا يتركك تتنفس لثانية واحدة، لم ألعب أمامه بشكل سيئ لكن مواجهته كانت صعبة، إنه آلة تسجيل أهداف.

وواجه البرازيلي نظيره البرتغالي في 30 لقاء خلال جميع المسابقات، انتصر في 13 منها وتعادلا بسبع مواجهات، وخسر 10 مباريات.

وبسؤاله حول من الأفضل بين ميسي وبيليه قال ألفيش: سأختار بيليه لأنه غير كرة القدم بأكملها، ميسي غيّر جيله.

وأكمل: بيليه من المفترض ألا يكون ضمن تلك المقارنات، إذا سألتني من أفضل لاعب في التاريخ؟ سأقول ميسي، لأن بيليه خارج المقارنة.