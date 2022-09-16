إسبانيا تواجه الأردن في اختبارها الأخير قبل المونديال

تختتم إسبانيا تحضيراتها لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، بمواجهة ودية مع الأردن في 17نوفمبر وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلاده الفائز باللقب العالمي عام 2010: سيلتقي الأردن في 17 نوفمبر في عمان، ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقاً، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر.

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وبعد هذا اللقاء الودي، تنتقل إسبانيا الى الدوحة حيث تبدأ مشوارها في كأس العالم في 23 نوفمبر ضد كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ألمانيا واليابان.

ويتحضر فريق المدرب لويس أنريكي لخوض اختبارين صعبين في آخر جولتين من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا (في سرقسطة) والبرتغال (في براغا) في 24 و27 الحالي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بثماني نقاط من فوزين وتعادلين، وبفارق نقطة أمام البرتغال وأربع أمام تشيكيا، فيما تقبع سويسرا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.