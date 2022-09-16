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التعاون يفرط في الاقتراب من القمة بتعادل مع ضمك

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التعاون ضمك
لقطة من تعادل التعاون وضمك

التعاون يفرط في الاقتراب من القمة بتعادل مع ضمك

الرياض - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أهدر التعاون فرصة للاقتراب من القمة بتعادله 1-1 مع ضمك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي".

ورفع التعاون رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات ليبقى في المركز السادس متقدما بنقطة واحدة على ضمك السابع في الترتيب.

تقدم التعاون حين سجل المدافع الكرواتي دوماغوي أنتوليتش بالخطأ في مرماه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني. وتعادل البرازيلي برونو دوارتي من ضربة رأس في الدقيقة 70.

وحافظ التعاون على سجله الخالي من الهزيمة لكنه تعادل للمرة الثانية على التوالي.

وبنفس النتيجة فرض الفيحاء التعادل على أبها في الدقائق الأخيرة.

منح صالح العمري التقدم لأبها بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة في الدقيقة 65، لكن النيجيري أنطوني نواكايمي انتزع التعادل بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا قاتلا للفيحاء في اللحظات الأخيرة لميلان بافكوف.

وهذه النقطة الثانية للفيحاء بالموسم الحالي بينما رفع أبها رصيده إلى أربع نقاط بالمركز العاشر.

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