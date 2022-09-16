بيكهام انتظر 13 ساعة لإلقاء نظرة الوداع على الملكة إليزابيث

وقف ديفيد بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم في الصف لأكثر من 13 ساعة ليلقي نظرة الوداع مع آلاف المعزين على الملكة إليزابيث يوم الجمعة في لندن.



وقال لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إنه انضم للطابور في تمام الساعة 2.15 صباحا بالتوقيت المحلي 0115 بتوقيت غرينيتش.



وأبلغ بيكهام (47 عاما)، الذي كان يرتدي قبعة مسطحة داكنة وبدلة داكنة مع ربطة عنق سوداء الصحفيين: نريد أن نكون هنا سويا، نريد أن نحتفي بالحياة الرائعة التي حظيت بها ملكتنا. لحظة كهذه من المفترض أن نتشاركها سويا.



وتحدث عن تناول وجبات خفيفة من رقائق البطاطس والحلوى والكعك مع غيره من المصطفين للحفاظ على نشاطهم.



وأظهرت مقاطع تلفزيونية لقاعة وستمنستر اللاعب السابق، الذي قابل الملكة عدة مرات، متأثرا أثناء انتظاره للمرور أمام النعش.



وأثناء إلقاء نظرة الوداع في حوالي الساعة 3.25 مساء، أحنى بيكام رأسه وأغمض عينيه لوهلة.



وكتب بيكهام، وهو شريك في ملكية نادي إنتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، عبر انستغرام الأسبوع الماضي أن وفاة الملكة "أحزنته بشدة".



وأضاف: يظهر الحزن الشديد الذي نشعر به جميعًا اليوم ما كانت تعنيه للناس في هذا البلد وحول العالم. كم كانت مصدر إلهام لنا في قيادتها. كيف كانت تريحنا في الأوقات العصيبة.

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