غوارديولا: "لطافة" هالاند هي الشيء الأهم

امتدح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المهاجم إرلينغ هالاند ووصفه بأنه "شخص مثالي" لإدارته، مضيفا أن اللاعب النرويجي يمكنه التطور أكثر حتى بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بشهر أغسطس من رابطة الاتحاد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل إرلينغ (22 عاما) عشرة أهداف في ست مباريات بالدوري بجانب ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه من بروسيا دورتموند هذا الموسم.

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وقال غوارديولا للصحفيين قبل زيارة ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت: إنه مهاجم استثنائي، في هذا العمر وبهذا الطموح يريد أن يكون أفضل وسيكون أفضل.



وتابع: إنه شخص مثالي لإدارتي، شاب لطيف وهذا أهم شيء، مع كل القدرات التي جاء بها واصل تطوير نفسه.



وتغلب حامل اللقب على ولفرهامبتون مرتين في الموسم الماضي لكن غوارديولا شدد على أن فريق المدرب برونو لاجي من أصعب منافسيه في المواسم الأخيرة وتوقع اختبارا شاقا مطلع الأسبوع.



وواصل المدرب الإسباني: الفريق مختلف تماما عن المواسم السابقة، اعتاد اللعب بخماسي في الدفاع والآن يلعب بأربعة، أنا منبهر حقا بطريقة لعبه، لا يمكن توقعها ولديه العديد من العناصر الجيدة في الهجوم والدفاع.



وأكمل: الكثير من المواهب لدى (روبن) نيفيز و(غونسالو) غيديس و(جواو) موتينيو، لاعبون مقاتلون ويجب أن نستعد ذهنيا لمواجهتهم.



ويحتل ولفرهامبتون المركز 14 وحصد ست نقاط من ست مباريات بفارق ثماني نقاط خلف سيتي صاحب المركز الثاني.



وعاد مدافع سيتي إيمريك لابورت، الذي لم يشارك حتى الآن هذا الموسم بعد جراحة بالركبة، إلى التدريبات بينما تحوم شكوك حول مشاركة الظهير الأيمن كايل ووكر في لقاء السبت.