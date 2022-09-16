غياب راموس وفاتي عن قائمة المنتخب الإسباني

غاب سيرجيو راموس وأنسو فاتي عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم، التي أعلنها لويس إنريكي يوم الجمعة استعدادا لمواجهتي سويسرا والبرتغال في دوري أمم أوروبا.

كما استبعد إنريكي المهاجم إياغو أسباس ولكنه استدعى بورخا إيغليسياس ونيكو ويليامز للمرة الأولى.

مادة اعلانية

وستكون مباراتا سويسرا والبرتغال الأخيرتين قبل أن يختار إنريكي قائمة المنتخب الإسباني التي ستشارك في كأس العالم 2022 بقطر، لذلك فإن كل الأنظار كانت موجهة نحو معرفة ما إذا كان سيرجيو راموس سينضم للقائمة أم لا.

وخاض راموس 180 مباراة دولية للمنتخب الإسباني، وهو رقم قياسي، ولكن ربما يكون قد خاض آخر مبارياته للمنتخب الإسباني، إلا إذا غير إنريكي رأيه قبل البطولة التي تنطلق في نوفمبر.

يظل الباب مفتوحا، ولكن الوقت ينفد أمام راموس وأسباس.

وقال إنريكي يوم الجمعة: هؤلاء اللاعبون كانوا مع المنتخب الوطني. وبدون أي شك يمكنهم العودة للمنتخب في أي وقت.

ربما تكون القصة مختلفة لفاتي، الذي ينضم للمنتخب عندما يكون جاهزا ويعمل بكد للعودة لمستواه مع برشلونة بعدما أصيب في الموسم الماضي.

ولم يبدأ فاتي حتى الآن أي مباراة مع برشلونة ولكنه سجل هدفين وصنع مثلهما عندما شارك كبديل، في 120 دقيقة فقط لعبها حتى الآن.

وقال إنريكي إن خوضه المباريات لوقت قصير كان عاملا مؤثرا في هذه المرحلة لعدم اختياره، وأكد: نتمنى أن نرى أفضل نسخة من فاتي مجددا، ولكن اليوم لا أراه في القائمة. إنه في عملية استعادة الثقة والتطور بعدما غاب عن المشاركات لوقت طويل.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي، قال إنريكي: في كل مرة يكون هناك قائمة للفريق، ما يثير الانتباه هم اللاعبون الذين لم نضمهم، ولكني أفضل الحديث عن المنضمين. لدي 25 لاعبا أعتبرهم أفضل لاعبين للمباراتين.

وأثنى إنريكي على ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، الذي غير شقيقه إنياكي ولاءه من إسبانيا لغانا ووصفه بأنه جناح رائع وأنه لاعب يريد أن يراه الجهاز الفني عن قرب.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره السويسري في سرقسطة يوم 24 سبتمبر الجاري، ثم يواجه المنتخب البرتغالي في براجا بعدها بثلاثة أيام.