فان غال يقلص منتخب هولندا مع اقتراب كأس العالم

قلص لويس فان غال مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم عدد لاعبي التشكيلة الجديدة للفريق إلى 25 لاعبا قبل خوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق من الشهر الجاري في مواجهة بولندا وبلجيكا مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2022.



وكان فان غال أعلن عن تشكيلة أولية تضم 32 لاعبا قبل أسبوعين لكه قلص العدد في التشكيلة الجديدة مع الإبقاء على الثلاثي الذي لم يسبق له الظهور على المستوى الدولي والذي يضم كلا من حارسي المرمى أندريس نوبرت وريمكو باسفير ومهاجم أياكس أمستردام كينيث تيلور.



لكن مدافع ليدز يونايتد باسكال سترويك الذي يمكنه اللعب لبلجيكا أيضا لم يكن ضمن التشكيلة الجديدة استعدادا لمواجهة بولندا في وراسو في 22 سبتمبر وبعد ذلك في مواجهة بلجيكا في أمستردام في 25 من الشهر نفسه.



ويتصدر منتخب هولندا مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط من أربع مباريات.



وقال المدرب فان غال في بيان: هذه هي الفرصة الأخيرة لرؤية اللاعبين في الميدان قبل الإعلان عن تشكيلة كأس العالم.



وأضاف فان غال: وكما قلت سلفا فإن الوقت المخصص للاستعداد قبل كأس العالم محدود للغاية لذا فإنه يتعين علينا استغلال كل الوقت المتاح لنا. بعد هاتين المباراتين لن نجتمع سويا حتى 14 نوفمبر أي قبل أسبوع واحد من موعد مباراتنا الأولى في كأس العالم.



وأوقعت قرعة الدور الأول في كأس العالم المنتخب الهولندي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر صاحبة الضيافة والإكوادور والسنغال.



وستبدأ هولندا مسيرتها في النهائيات في مواجهة السنغال في 21 نوفمبر.





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