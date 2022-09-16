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فليك مدرب المنتخب الألماني يكشف إصابة زوجته بالسرطان

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فليك
مدرب منتخب ألمانيا مع زوجته

فليك مدرب المنتخب الألماني يكشف إصابة زوجته بالسرطان

هامبورغ - د ب أ

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كشف هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه جرى تشخيص إصابة زوجته زيلكه بسرطان الثدي عام 2010.

وكتب فليك عن مرض زوجته الخطير في كتابه، الذي لم يصدر بعد، بعنوان "في الوقت الحالي – عن النجاح وجمال اللعبة وما هو مهم حقا في الحياة."

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية المقتطفات الأولى من الكتاب اليوم الجمعة.

وقال فليك: شعرت بخوف غير مسبوق. التواجد من أجلها ومن أجل أطفالها كان أكثر أهمية من المعتاد. لقد حظيت بدعم استثنائي من الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال تلك الفترة وتمكنت من الانسحاب لبعض الوقت.

وفي عام 2010، كان فليك ضمن الجهاز الفني للمنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني السابق يواخيم لوف.

وأبدى فليك إعجابه بزوجته: بسبب قوتها وهدوئها الداخلي الذي تعاملت به مع الوضع الصعب. اعتدت على النوم في فراشي في المساء وعيناي تدمعان أكثر منها.

وبعد هذه التجربة، لم يعد المدرب يتأثر بشكل شخصي بالهزائم الرياضية، حيث إنه تعلم أن "هناك أشياء أكبر وأكثر أهمية من كرة القدم."

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب الجديد لفليك سيصدر في 20 سبتمبر الجاري.

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